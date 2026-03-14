✅ Как считать минимальный срок владения для НДФЛ: два примера от налоговой

При продаже в 2025 году движимого и недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока, нужно не позднее 30 апреля 2026 сдать декларацию по форме 3-НДФЛ, а налог уплатить до 15 июля 2026 года.

Подавать 3-НДФЛ не нужно, если:

недвижимость находилась в собственности дольше минимального срока владения;

доход от продажи жилья не превышает 1 млн рублей (для жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков, долей в них);

доход от продажи иного имущества (кроме ценных бумаг) не превышает 250 тыс.

Эти суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи превышают эти лимиты, обязанность подать декларацию сохраняется, предупреждает УФНС.

Пример В 2019 году покупатель приобрел квартиру по договору долевого участия с застройщиком и полностью оплатил жилье. В 2023 году получен акт приема-передачи, а в 2025 произошла продажа. Таким образом, данному собственнику подавать декларацию и оплачивать налог не требуется, так как для него срок владения отсчитывается со дня полной оплаты имущества — то есть с 2019 года и составляет более 5 лет. А дата получения акта приема-передачи и дата регистрации права собственности не учитываются.

Важно помнить: если минимальный срок владения имуществом не истек, подать 3-НДФЛ за 2025 год необходимо даже при отсутствии обязанности платить налог — например, в связи с применением вычетов.

Пример Многие автовладельцы считают: если автомобиль был куплен в 2023 году за 1 млн руб., а в 2025‑м продан за ту же сумму — 1 млн, на первый взгляд, дохода нет и налог платить не нужно. Но для авто минимальный срок владения, после которого доход от продажи освобождается от налогообложения и декларация не подается, составляет 3 года. Поскольку в данном случае машина находилась в собственности лишь 2 года, подать декларацию за 2025 год необходимо — даже при нулевой сумме налога к уплате.

Несоблюдение этого требования может повлечь штраф за непредставление 3-НДФЛ, разъясняют налоговики.