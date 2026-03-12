💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 марта 2026 года
На 12 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,7 рубля, курс евро — 91,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,0680 рубля
Евро
91,9378 рубля
Юань
11,5051 рубля
Аналитики Центробанка понизили прогноз по курсу доллара на 2026-2028 годы. Согласно их мнению, в 2026 году доллар будет стоить 84 рубля вместо 85, в 2027 году — 92,3 вместо 94,5, а в 2028 — 97,8 вместо 98,9.
