💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 марта 2026 года

На 12 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,7 рубля, курс евро — 91,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,0680 рубля Евро 91,9378 рубля Юань 11,5051 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 12 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитики Центробанка понизили прогноз по курсу доллара на 2026-2028 годы. Согласно их мнению, в 2026 году доллар будет стоить 84 рубля вместо 85, в 2027 году — 92,3 вместо 94,5, а в 2028 — 97,8 вместо 98,9.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.