💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 марта 2026 года

Банк России установил курс доллара США 78,7 рубля, евро стоит 91,8.

На 12 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,7 рубля, курс евро — 91,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 марта 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,0680 рубля

Евро

91,9378 рубля

Юань

11,5051 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 12 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитики Центробанка понизили прогноз по курсу доллара на 2026-2028 годы. Согласно их мнению, в 2026 году доллар будет стоить 84 рубля вместо 85, в 2027 году — 92,3 вместо 94,5, а в 2028 — 97,8 вместо 98,9.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

