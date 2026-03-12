🚗 Депутаты просят проверить законность налогообложения очень льготных автокредитов

В СМИ появились сообщения о доначислении НДФЛ людям, которые брали кредиты на машину по низким ставкам. Главу ФНС просят разъяснить, как определяется взаимозависимость.

Депутаты от КПРФ во главе с Юрием Афониным просят главу ФНС Даниила Егорова проверить законность обложения налогом россиян, взявших автокредиты по льготной ставке.

В письме парламентарии указали, что в начале марта 2026 года в СМИ прошла информация о случаях начисления НДФЛ за оформление автокредитов по льготной ставке в пределах 0-0,01%.

Такие ставки применяли для стимулирования продаж автомобилей в 2020-2024 годах.

«Просим вас в рамках своей компетенции: провести проверку законности взимания НДФЛ , возникшие в результате оформления автокредита;

а также дать официальное разъяснение относительно практики признания заключенных целевых кредитных договоров на покупку транспортных средств по льготной ставке материальной выгодой ;

а также сообщить о мерах, проводимых налоговыми органами в целях определения наличия или отсутствия между заемщиком и кредитором взаимозависимости в целях исключения случаев неправомерного взимания налогов», — сказано в письме.

Налогооблагаемым доходом может быть признана материальная выгода от экономии на процентах по кредиту. Но для этого должны быть оформлены трудовые отношения или взаимозависимость между заемщиком и кредитором, добавили депутаты. И эти положения применяются только к договорным отношениям, возникшим в 2024 году.

«Миллионы россиян в трудное для автомобильной отрасли время поддержали ее своим рублем, взяли эти льготные кредиты, а теперь им начисляют за это десятки, а то и сотни тысяч рублей дополнительного налога», — прокомментировал обращение депутат Юрий Афонин.

Он считает, что главе ФНС стоит немедленно обратить внимание на ситуацию и устранить нарушения закона и очевидную несправедливость, вызванную «действиями некоторых его подчиненных».