🔓 Разблокировать банковские карты можно будет через Госуслуги
Минцифры подержало инициативу создания на Госуслугах единого окна для разблокировки карт и счетов.
Об этом говорится в ответе главы ведомства Максута Шадаева на запрос депутатов от «Новых людей».
«Минцифры концептуально поддерживает предлагаемые меры <…>. В настоящее время предложенные изменения прорабатываются совместно с Банком России. Полагаем, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан», — сказано в письме.
Ранее депутаты во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили создать на Госуслугах единое окно, где можно будет подавать заявления о разблокировке счетов и банковских карт.
По мнению парламентариев, это должно упростить идентификацию россиян и контроль сроков рассмотрения обращений банками.
С такими "предложениями" ни права, ни интересы граждан соблюдаться не будут