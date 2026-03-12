🔓 Разблокировать банковские карты можно будет через Госуслуги

Минцифры и Центробанк прорабатывают возможность разблокировки счетов с помощью Госуслуг.

Минцифры подержало инициативу создания на Госуслугах единого окна для разблокировки карт и счетов.

Об этом говорится в ответе главы ведомства Максута Шадаева на запрос депутатов от «Новых людей».

«Минцифры концептуально поддерживает предлагаемые меры <…>. В настоящее время предложенные изменения прорабатываются совместно с Банком России. Полагаем, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан», — сказано в письме.

Ранее депутаты во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили создать на Госуслугах единое окно, где можно будет подавать заявления о разблокировке счетов и банковских карт.

По мнению парламентариев, это должно упростить идентификацию россиян и контроль сроков рассмотрения обращений банками.