Росстат: сальдированная прибыль компаний упала на 4% в 2025 году

Прибыль получили 46,4 тысячи компаний, а убыток — 17,2 тысячи. Сальдированный финансовый результат сократился почти на 4%.

В 2025 году российские компании сократили сальдированный финансовый результат на 3,9% — до 27 трлн рублей. Для сравнения, в 2024 году показатель составил 28,2 трлн.

«Доля организаций, получивших прибыль в 2025 г., составила 72,9%, (в 2024 г. – 74,5%)», — сказано в отчете Росстата о финансовых результатах деятельности организаций в 2025 году.

Сальдированный результат определяется как прибыль до налогообложения за вычетом убытков. Росстат в своих расчетах не учитывал данные о субъектах МСП, кредитных организациях, некредитных финансовых компаниях и госучреждениях.

В 2025 году 46,4 тыс. компаний получили прибыль в размере 35,9 трлн рублей. По сравнению с 2024 годом показатель упал на 1,3%.

Убыток зафиксировали у 17,2 тыс. организаций на сумму 8,9 трлн рублей, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.

