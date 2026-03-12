✅ Как отразить налоговые вычеты в уточненке 3-НДФЛ, чтобы не было задолженности: инструкция 2026

Если в уточненной декларации не отразить ранее заявленные вычеты в первичной, на ЕНС будет задолженность.

Если налогоплательщик обнаружил недостоверные сведения в уже поданной декларации 3-НДФЛ, он может внесли изменения, сдав уточненку.

«Налогоплательщик вправе подать уточненную декларацию, включив в нее понесенные расходы, не учтенные при составлении первичной декларации», — сказано на сайте ФНС.

Если в уточненной декларации не будут отражены вычеты, ранее заявленные в первичной, то на едином налоговом счете налогоплательщика образуется задолженность, которую нужно уплачивать.

Чтобы не допустить ошибку, важно следовать правильному порядку: Уточненную декларацию заполняют по той же форме, что и первичную. Она представляется только в ту налоговую, в которой человек стоит на учете. В уточненке нужно отразить новые показатели и перенести сведения, для которых не нужны корректировки.

В первичной декларации по реквизиту «Номер корректировки» указывают «0», а в уточненной — номер корректировки. Например, «1», «2».

Если в первичной декларации в Приложении 7 есть имущественный налоговый вычет по НДФЛ, но при этом в Приложении 5 не отражены иные вычеты (лечение, обучение, спорт и т. д.), следует представить уточненную декларацию «1», где имущественный вычет останется без изменений, и будут добавлены неучтенные ранее вычеты.