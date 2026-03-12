Для сделок с жильем могут ввести период охлаждения
Законопроект о закреплении периода охлаждения при сделках с жильем могут подготовить в течение месяца.
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«К сожалению, текста нет. Но я думаю, что в течение месяца появится», — заявил депутат.
Период охлаждения предполагает заключение сделки, при которой оплата за жилье пройдет через определенное время.
«Идея в том, что неделя, там, две недели дается для того, чтобы осуществить передачу или перевод денег с одного счета на другой», — пояснил Аксаков.
Деньги перейдут на счет продавца, если за этот срок стороны не предприняли никаких действий.
Раньше депутат говорил о подготовке законодательных инициатив для решения проблемы с мошенниками по «схеме Долиной».
В сделках с недвижимостью нужен период охлаждения — когда участники сделки принимают окончательное решение по оплате и продаже квартиры, уверен парламентарий.
Далее деньги должны быть на специальном депозите, а по окончании периода охлаждения и всех сделочных действий деньги либо заберет продавец, либо они вернутся тому, кто их перечислил, если квартиру передумали продавать.
