Для сделок с жильем могут ввести период охлаждения

Законопроект о закреплении периода охлаждения при сделках с жильем могут подготовить в течение месяца.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«К сожалению, текста нет. Но я думаю, что в течение месяца появится», — заявил депутат.

Период охлаждения предполагает заключение сделки, при которой оплата за жилье пройдет через определенное время.

«Идея в том, что неделя, там, две недели дается для того, чтобы осуществить передачу или перевод денег с одного счета на другой», — пояснил Аксаков.

Деньги перейдут на счет продавца, если за этот срок стороны не предприняли никаких действий.

Раньше депутат говорил о подготовке законодательных инициатив для решения проблемы с мошенниками по «схеме Долиной».

В сделках с недвижимостью нужен период охлаждения — когда участники сделки принимают окончательное решение по оплате и продаже квартиры, уверен парламентарий.

Далее деньги должны быть на специальном депозите, а по окончании периода охлаждения и всех сделочных действий деньги либо заберет продавец, либо они вернутся тому, кто их перечислил, если квартиру передумали продавать.