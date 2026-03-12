Собственники ПВЗ Яндекс Маркета жалуются на взлом личных кабинетов и фиктивные возвраты

Пострадавшие предприниматели получили претензии на суммы больше 100 тысяч рублей из-за фейковых возвратов.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась к Яндекс Маркету по поводу жалоб владельцев ПВЗ. Предприниматели считают, что их личные кабинеты взломали и оформили фиктивные возвраты товаров.

Мошенники получают доступ к личному кабинету ПВЗ и удаленно оформляют возвраты ранее купленных товаров на крупные суммы. Причем сам товар не возвращают. В результате маркетплейс выставляет претензии собственникам ПВЗ за якобы утраченные товары или несвоевременную отгрузку. Об этом пишет ТГ-канал АУРЭК со ссылкой на «Ведомости».

Иногда служба безопасности маркетплейса сама замечает подозрительную активность и временно блокирует аккаунт, но претензии к предпринимателям все равно появляются.

Например, у одного предпринимателя за четыре минуты оформили 22 возврата. Площадка сама уведомила об этом и заблокировала личный кабинет, однако все равно потребовала возместить стоимость товаров.

В АУРЭК считают, что маркетплейс должен обратиться в правоохранительные органы, провести техническую проверку, а не сразу же удерживать деньги с собственников, которые тоже пострадали от мошенников.