💢 Право запрашивать профилактические визиты могут дать всем категориям бизнеса

На начало 2026 года инициировать профилактический визит могут только малые предприятия, госучреждения, социальные НКО. Это право просят расширить на важные события в любом бизнесе.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает дать право инициировать профилактический визит всем категориям бизнеса. Об этом заявил глава ТПП Сергей Катырин.

Сейчас профилактические визиты по инициативе контролируемого лица проводят только по заявлению субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной НКО, государственного или муниципального учреждения.

Средний и крупный бизнес не может запросить такой визит.

ТПП предлагает расширить механизм и дать право запрашивать профилактический визит всем категориям бизнеса: средним и крупным предприятиям, а также НКО при определенных условиях.

«Речь может идти о ситуациях, связанных с важными бизнес-событиями: реализацией приоритетных инвестиционных проектов, вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей и площадок, проверкой соответствия конкретного объекта требованиям контроля до начала его активной эксплуатации», — сказал Катырин.

Это особенно актуально для компаний, деятельность которых относится к высокой или чрезвычайно высокой категории риска: цена ошибки там наиболее велика.

Такая мера обеспечит равные права для разных категорий предпринимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности и усилит профилактическую направленность госконтроля, добавил глава ТПП.

