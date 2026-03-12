👛 Оставлять чаевые стали меньше, но самые большие — в будни вечером и выходные после обеда. Опрос

Чаевые оставляют 61% гостей, чаще всего это делают утром и вечером: с 6:00 до 12:00 и после 18:00. Пиковые значения фиксируют во время обеда на выходных (67-68% заказов). Об этом сказано в исследовании Клик от Точка Банк, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Считается, что в кафе и ресторанах принято оставлять 10-15% чаевых от суммы чека, но на практике гости оставляют меньше — всего 7% от счета. Интересно, что по утрам доля чаевых от суммы чека больше всего.

Чем больше чек, тем выше чаевые. Например, при заказе на сумму от 1 до 2 тыс. рублей доля чаевых составляет 6,4%, тогда как при сумме 2-3,5 тыс. чаевые почти равны 7%. Меньше всего чаевых оставляют при заказах до 1 тыс. (6% от чека) — на эту сумму чаще всего берут бизнес-ланчи.

«Когда у гостя нет наличных или мелочи, он чаще отказывается от чаевых, даже если доволен сервисом. Единственным надежным способом остается внедрение безналичных чаевых», — сказала лидер коммерческого направления сервиса Клик Виктория Остроносова.

В ночное время большинство заведений закрывается, но те, кто работает, могут получить даже больше чаевых, чем днем.

Чаще чаевые оставляют в ноябре и декабре: посетителей в эти месяцы не так много, но средний чек один из самых высоких. Летом посетителей больше, но чаевые оставляют не так охотно.