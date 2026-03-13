Минтруд: работодатель должен оплатить больничный даже после увольнения

Если сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения, он может получить больничный. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные СФР.

Сотрудник после увольнения имеет право уйти на оплачиваемый больничный, если еще не устроился на новое место работы, а болезнь наступила в течение 30 дней после увольнения.

В таком случае работодатель должен выплатить пособие по временной нетрудоспособности в размере 60% от среднего заработка.

«Право на оплату больничного сохраняется, если вы уволились и еще не устроились на новую работу, а заболевание или травма наступили у вас в течение 30 календарных дней после увольнения», — сказано в сообщении Минтруда в мессенджере MAX.

Бывший работодатель должен оплатить больничный за первые три дня временной нетрудоспособности, а Социальный фонд — за остальной период.

При расчете больничного учитывается средний заработок за два календарных года, в том числе за время работы на другом месте. Страховой стаж значения не имеет.

Узнайте все последние изменения в кадровом учете: смотрите запись практической консультации с экспертом Еленой Пономаревой «Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026».