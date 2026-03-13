Минфин хочет, чтобы люди не хранили деньги на депозитах, а направили в фондовый рынок

Минфин совместно с другими ведомствами готовит отраслевые планы по первичным размещениям российских акционерных обществ. Для таких эмитентов предусмотрены дополнительные меры поддержки при выходе на рынок капитала.

Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.

Более 30 компаний рассматривают выход на IPO. В 2026 году ожидается, что 3 госкомпании впервые разместят свои акции на бирже. Также идет работа с регионами, большая часть из которых заинтересована в выводе региональных компаний на IPO.

К 2030 году запланировано достижение показателя капитализации рынка в 66% от ВВП, но это во многом зависит от россиян, их активности на рынке и средств, которые они вкладывают в фондовый рынок, считает чиновник.

«Сегодня граждане хранят свои сбережения в основном на депозитах. При подходящих обстоятельствах и развитой инфраструктуре эти средства вполне могут быть направлены в фондовый рынок», – сказал Чебесков.

Важными факторами развития фондового рынка он назвал повышение доверия инвесторов и увеличение капитализации госкомпаний за счет повышения их эффективности.