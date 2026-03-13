❌ Маркетплейсам могут запретить повышать комиссии чаще раза в квартал

Частоту повышения комиссий на маркетплейсах предлагается ограничить до одного раза в квартал.

Такое предложение подготовил и направил в Минпромторг депутат Леонид Слуцкий.

«Мы предлагаем ввести прямой запрет для маркетплейсов изменять комиссию чаще одного раза в квартал. При этом о таком решении площадка будет обязана уведомлять продавцов за 45 дней», — прокомментировал он.

Интернет-площадки в последние годы стали одним из основных каналов продаж для бизнеса, особенно для МСП. Быстрый рост платформ усилил их влияние на рынок и создал риски для стабильной работы продавцов, считает депутат.

Согласно закону о платформенной экономике (вступит в силу с 1 октября 2026), маркетплейсы должны уведомлять продавцов об изменении условий договора не менее чем за 45 дней до их вступления в силу. Но вопрос о частоте изменения комиссий законом не урегулирован.

Это позволяет маркетплейсам повышать комиссии с любой периодичностью, формально соблюдая срок уведомления. Бизнес получает уведомления о повышении комиссий регулярно, что затрудняет финансовое планирование и расчет рентабельности товаров, уверен Слуцкий.

Ограничение частоты изменения комиссий сделает условия работы на маркетплейсах более предсказуемыми, снизит предпринимательские риски и создаст более стабильные условия для ведения бизнеса.