Ключевую ставку могут снизить до 15% в марте 2026 года

Инфляция в феврале 2026 в пересчете на год может составить 4%, что соответствует цели Центробанка, поэтому регулятор сможет активнее понижать ключевую ставку.

Большинство аналитиков считает, что совет директоров Центробанка на заседании 20 марта 2026 года снова снизит ключевую ставку на 0,5% — до 15% годовых.

Основной аргумент в пользу этого решения — инфляция возвращается к целевым показателям. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов рассказал, что по предварительной оценке рост цен в феврале может составить около 0,5-0,6% к январю или 4% в пересчете на год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов также заметил замедление уровня инфляции, при котором деловая и потребительская активность остаются на низком уровне.

Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов объяснил, что ключевая ставка продолжит снижаться еще из-за невысоких показателей долговой нагрузки.

В Газпромбанке ждут дальнейшего замедления инфляции: к концу полугодия она упадет до 5,5%. Тогда как в ОТП Банке назвали коридор 5-6%, а в Совкомбанка 5,4% к июню и 5,3% к концу года.

Также эксперты считают, что в декабре будет можно снизить ключевую ставку до 12%.