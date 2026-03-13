❔ Можно ли при освобождении от НДС отправить декларацию через личный кабинет

НДС-декларацию сдают в электронной форме только через оператора ЭДО.

В чате ФНС задали вопрос о способе отправки декларации НДС при освобождении по ст. 149 НК.

Можно ли подавать эту декларацию через личный кабинет, спрашивает ИП.

Налогоплательщики обязаны представить в налоговую по месту учета декларацию по НДС по установленному формату в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК), напомнили налоговики.

Таким образом, НДС-декларацию отправляют в электронной форме только через оператора ЭДО.

