❌ При увольнении по сокращению нельзя считать компенсацию за отпуск пропорционально отработанному времени

Если работник отработал 7 месяцев и не ходил в отпуск, при сокращении штата ему обязаны выплатить полную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

К Онлайнинспекции обратились за разъяснением: какое количество дней неиспользованного отпуска будет учтено при расчете компенсации за отпуск при сокращении работника.

Ситуация у сотрудника такая:

рабочий год работника ко дню сокращения — составит 7 месяцев (трудоустроился 04.09, сокращение 07.04);

не использовал свой отпуск в эти 7 месяцев.

И что делать, если отдел кадров работодателя рассчитывает количество дней неиспользованного отпуска пропорционально отработанному времени до момента сокращения, уточняет пользователь.

«Если работник отработал 7 месяцев, не использовал ни одного дня отпуска и будет уволен в связи с сокращением численности или штата организации, то работодатель обязан будет выплатить ему полную (а не пропорционально отработанному времени) компенсацию за неиспользованные дни отпуска», — ответил Роструд.

Право на компенсацию неиспользованного отпуска установлено ч. 1 ст. 127 ТК.

А согласно п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169), при увольнении работника по сокращению штатов ему полагается полная компенсация, если он проработал от 5,5 до 11 месяцев.

А если отдел кадров продолжит рассчитывать компенсацию пропорционально отработанному времени, то за защитой своих прав Роструд рекомендует обратиться в госинспекцию труда за защитой своих прав (ст. 352 ТК).

Подробнее о том, как рассчитывать компенсации, отпускные и зарплату, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь составлять отчетность и внутренние нормативные акты, считать и уплачивать налоги по требованиям 2026 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.