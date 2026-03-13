Прогноз потребности в кадрах впервые составили сразу на семь лет

В России самый низкий показатель безработицы среди стран G20. На март 2026 года он около 2%.

13 марта 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России впервые подготовили прогноз кадровой потребности сразу на семилетний период.

«Впервые был подготовлен прогноз кадровой потребности сразу на семилетний период. Были и другие трудоемкие и непростые задачи. Команда ведомства отнеслась к их выполнению с самоотдачей», — сказал Мишустин во время расширенного заседания коллегии Минтруда.

Он добавил, что в России самый низкий уровень безработицы среди стран «глобальной двадцатки». Сейчас показатель чуть выше 2%.

Для сохранения стабильности на рынке труда власти будут помогать компаниям в формировании кадрового резерва, а сотрудникам — в подборе оптимального карьерного пути. Для этого будут активно задействовать возможности платформы «Работа России» и центров занятости.