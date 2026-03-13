❗ На АУСН можно учесть в расходах зарплату, начисленную при УСН

При УСН и АвтоУСН применяется кассовый метод. Расходы в виде зарплаты и зарплатных налогов учитывают по мере их оплаты.

Если ИП в 2025 году применял УСН «доходы минус расходы», а с 2026 перешел на АУСН, то зарплату за декабрь 2025 он не мог учесть на УСН, так как выплата прошла в январе 2026 года, когда УСН уже не было. Аналогично со взносами за декабрь, срок уплаты которых – 28 января.

Получается, что зарплата и взносы с нее были начислены при УСН, а оплачены при АУСН.

В такой ситуации учесть эти расходы можно на АУСН — разъясняет ФНС в письме от 06.03.2026 № ЕА-36-3/1723@.

В письме приводится пример. При АУСН в январе 2026 года можно учесть: