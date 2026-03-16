🙅 Самозапрет на покупки на маркетплейсах поддержали в Госдуме

Аксаков поддержал идею о самозапрете покупок на маркетплейсах по аналогии с механизмом для кредитов и азартных игр.

Самозапрет на покупки на маркетплейсах можно внедрить для защиты от мошенников по аналогии с механизмом, действующим для кредитов.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать», — отметил парламентарий

Механизм установки самозапрета на кредиты работает с 1 марта 2025 года. Полный или частичный самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Например, можно ограничить только дистанционное оформление.

А в конце 2025 года был подписан закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.