Маркетплейсы

🙅 Самозапрет на покупки на маркетплейсах поддержали в Госдуме

Аксаков поддержал идею о самозапрете покупок на маркетплейсах по аналогии с механизмом для кредитов и азартных игр.

Самозапрет на покупки на маркетплейсах можно внедрить для защиты от мошенников по аналогии с механизмом, действующим для кредитов.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать», — отметил парламентарий

Механизм установки самозапрета на кредиты работает с 1 марта 2025 года. Полный или частичный самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Например, можно ограничить только дистанционное оформление.

А в конце 2025 года был подписан закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.

Отпуска

Что нужно знать, чтобы хорошо отдохнуть в круизе

Спланировать идеальный отпуск — задача не из простых. Особенно когда хочется увидеть много нового, но нужно уложиться в разумный бюджет. Отличное решение — круиз по рекам России. Это возможность посетить несколько городов, насладиться живописными видами и получить массу впечатлений. Рассказываем, как организовать такой отдых с пользой и удовольствием.

Что нужно знать, чтобы хорошо отдохнуть в круизе

