Ребенок сможет получать деньги, даже если родитель не платит алименты

Государство компенсирует неполным семьям содержание детей, если второй родитель не платит алименты или платит их, но в недостаточном количестве.

13 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который закрепит минимальный стандарт содержания детей. Он будет сопоставим с величиной прожиточного минимума для детей по месту жительства получателя алиментов.

Когда фактическое взыскание оказалось ниже установленного минимума или второй родитель не платит алименты, будет действовать компенсационный механизм. Так ребенок не будет страдать от обстоятельств, не зависящих от него.

Важно, что в законопроекте государственная компенсация не подменяет обязанность родителя по содержанию ребенка.

«Выплаченные суммы подлежат последующему взысканию с плательщика в доход федерального бюджета в порядке регрессного требования с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами. Это повышает дисциплинирующий эффект, снижает стимулы к сокрытию доходов и поддерживает принцип персональной ответственности родителя за исполнение алиментных обязательств», — сказано в пояснительной записке.

В 2025 году приставы взыскали алименты на сумму свыше 110 млрд рублей. По состоянию на декабрь 2025 в общедоступный реестр должников по алиментам было включено 302,9 тыс. человек.

Если законопроект примут, он вступит в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования.