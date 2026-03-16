Лимит дохода по вкладам для назначения пособия на детей могут повысить в три раза

Сейчас пособие могут не дать, если проценты по вкладам больше прожиточного минимума. Это не дает семьям копить.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предлагает увеличить предельный доход по банковским вкладам для назначения детского пособия.

Предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

«Считаю необходимым повысить лимит допустимого дохода по вкладам до трех величин прожиточных минимумов. Считаю, что семьи с детьми должны иметь возможность использовать банковские вклады для накопления своих средств и совершать необходимые крупные покупки, не лишаясь при этом права на государственную поддержку», — сказано в обращении.

Сейчас основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия может стать доход от процентов по банковским вкладам, если он выше прожиточного минимума на душу населения.

Лантратова указала, что получает обращения от людей, которым отказывают в назначении пособия из-за такого дохода.

Речь идет о семьях, которые откладывали часть зарплаты на вклад для крупных покупок, например, автомобиля, но в итоге лишались господдержки. Например, семья получила около 25 тыс. рублей процентов по вкладу за год – чуть более двух тысяч рублей в месяц, и из-за этого ей отказали в пособии.

Ежемесячное пособие на ребенка – важная мера поддержки для нуждающихся семей. А действующие ограничения не дают семьям с детьми возможности копить деньги на крупные покупки через банковские вклады, считает депутат.

