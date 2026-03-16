Обеспечительный платеж по СПОТ будут учитывать в декларации по косвенным налогам

Сумму обеспечительного платежа, уплаченную при оформлении документа о предстоящей поставке товара в Россию с территории стран ЕАЭС по системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), будут учитывать в декларации по косвенным налогам.

Соответствующий законопроект 13 марта 2026 года правительство внесло в Госдуму.

«Предлагается учитывать обеспечительный платеж в налоговой декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории другого государства — члена ЕАЭС, представляемой за налоговый период, в котором у налогоплательщика возникли обязанности по уплате налога (акциза)», — сказано в законопроекте.

Превышение суммы обеспечительного платежа по документу о предстоящей поставке над суммой налога (акциза), рассчитанной налогоплательщиком, собираются учитывать на ЕНС налогоплательщика после проведения камеральной проверки деклараций по косвенным налогам и (или) вступления в силу решения налоговой по результатам такой проверки.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.