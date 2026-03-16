Премиум моб 1
Потребительское кредитование

Депутаты предлагают не начислять проценты по кредиту до оформления наследства

Кредиторам хотят запретить начислять проценты по кредиту в период между смертью заемщика и принятием наследства.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается запретить начисление процентов по потребительскому кредиту после смерти заемщика до момента оформления наследства.

«Человек не обязан платить за то, чем он не пользуется, тем более в такой тяжелый период, поэтому мы предлагаем ввести запрет начислять проценты по кредитам умерших лиц на все время оформления наследства», — заявил автор инициативы депутат Леонид Слуцкий.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 14 закона о потребительском кредите.

Кредиторам запретят начислять проценты по кредиту в период между смертью заемщика и принятием наследства наследниками.

В этот период уже запрещено начислять неустойки, штрафы и пени за неисполнение обязательств по кредиту. Но ограничений на начисление процентов закон не содержит.

Поэтому долг растет за счет процентов несмотря на то, что заемщик умер, а наследники еще не вступили в наследственные права и не могут распоряжаться его имуществом или исполнять обязательства по договору, уточнили депутаты.

Автор

ТГ

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим