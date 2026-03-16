ФНС: как применять стандартный вычет на второго ребенка, если первый уже взрослый

На второго ребенка положен вычет 2 800 рублей, даже если первый вырос.

Налоговики разъяснили порядок применения стандартного вычета.

У трудоустроенного сотрудника два ребенка — первому 25 лет, второму – 15. Можно ли применить вычет НДФЛ в размере 2 800 рублей, спросили в чате ФНС.

Такая же ситуация у директора-единственного учредителя с трудовым договором: первому ребенку 20 лет, второму – 10.

Да, вычет НДФЛ на второго ребенка будет 2 800 рублей, ответили налоговики.

Это предусмотрено в подп. 4 п. 1 ст. 218 НК.

