ФНС: как применять стандартный вычет на второго ребенка, если первый уже взрослый
Налоговики разъяснили порядок применения стандартного вычета.
У трудоустроенного сотрудника два ребенка — первому 25 лет, второму – 15. Можно ли применить вычет НДФЛ в размере 2 800 рублей, спросили в чате ФНС.
Такая же ситуация у директора-единственного учредителя с трудовым договором: первому ребенку 20 лет, второму – 10.
Да, вычет НДФЛ на второго ребенка будет 2 800 рублей, ответили налоговики.
Это предусмотрено в подп. 4 п. 1 ст. 218 НК.
Начать дискуссию