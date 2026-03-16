✅ Утверждена рекомендация по учету затрат арендодателя после начала аренды
Отраслевой комитет по лизингу Бухгалтерского методического центра НРБУ «БМЦ» утвердил новую Рекомендацию Р-180/2026-Лизинг «Последующие затраты в финансовую аренду».
Эксперты устраняют методологическую неопределенность, возникающую при применении ФСБУ 25/2018 в случаях неоперационной (финансовой) аренды — когда арендодатель несет затраты после начала аренды на основании первоначальных условий договора или последующей договоренности с арендатором.
Предусмотрено включение затрат арендодателя в чистую стоимость инвестиции в аренду по мере их осуществления.
Учет инвестиции в аренду после ее признания строится по модели учета долговых финансовых активов, предполагает начисление процентов по мере течения времени, а погашение стоимости инвестиции – по мере получения арендных платежей.
Такой порядок учета базируется на фиксированных первоначальных параметрах, то есть строится на предположении, что к моменту начала аренды чистая стоимость инвестиции в аренду сформирована и не предполагает в последующем добавления каких-либо затрат.
Инвестиция в аренду подлежит признанию только в момент начала аренды. До этого момента у арендодателя нет актива, в стоимость которого могли бы включаться затраты. После этого момента актив уже существует, но затраты уже не вписываются в модель окончательно сформированной стоимости, поскольку изменение стоимости актива влечет изменение параметров дисконтирования.
На практике встречаются договоры, условиями которых предусмотрены затраты арендодателя в предметы финансовой аренды после начала аренды. Кроме того, такие затраты могут проводиться на основании последующей договоренности с арендатором. Ни в ФСБУ 25, ни в IFRS 16 нет норм, определяющих порядок учета таких затрат.
Рекомендация формализует порядок отражения инвестиций арендодателя после начала финансовой аренды, обеспечивая согласованность с моделью дисконтированных денежных потоков, лежащей в основе учета инвестиции в аренду.
Рекомендация предусматривает:
порядок учета затрат, изначально предусмотренных договором: оценочная сумма будущего оттока экономических выгод учитывается в валовой стоимости инвестиции в аренду со знаком «минус» и участвует (с учетом планируемых сроков) в расчете ставки дисконтирования;
ежегодное уточнение оценочной суммы затрат и сроков их осуществления как изменения оценочных значений с корректировкой стоимостных параметров, зависящих от оценки затрат;
порядок отражения фактических затрат: их фактическая сумма увеличивает валовую и чистую стоимость инвестиции в аренду, а разница с последним оценочным значением учитывается как изменение оценочных значений;
порядок учета затрат на основании допсоглашения с арендатором при наличии компенсации: последствия учитываются применительно к первоначальному признанию объектов учета неоперационной (финансовой) аренды как новый договор, включая правила формирования валовой и чистой стоимости и расчет процентной ставки;
практическое упрощение для затрат, подлежащих компенсации арендатором, если компенсация ожидается вскоре после затрат либо проходит в размере фактической суммы без маржи арендодателя (признание дебиторской задолженности);
порядок учета затрат без компенсации со стороны арендатора для устранения недостатков предмета аренды, наличие которых не ожидалось в начале аренды (признание расходом периода).
