✅ Утверждена рекомендация по учету затрат арендодателя после начала аренды

Из ФСБУ 25 не понятно, как учитывать затраты арендодателя в предметы финансовой аренды после начала аренды – по первичному договору или по или последующей договоренности.

Отраслевой комитет по лизингу Бухгалтерского методического центра НРБУ «БМЦ» утвердил новую Рекомендацию Р-180/2026-Лизинг «Последующие затраты в финансовую аренду».

Эксперты устраняют методологическую неопределенность, возникающую при применении ФСБУ 25/2018 в случаях неоперационной (финансовой) аренды — когда арендодатель несет затраты после начала аренды на основании первоначальных условий договора или последующей договоренности с арендатором.

Предусмотрено включение затрат арендодателя в чистую стоимость инвестиции в аренду по мере их осуществления.

Учет инвестиции в аренду после ее признания строится по модели учета долговых финансовых активов, предполагает начисление процентов по мере течения времени, а погашение стоимости инвестиции – по мере получения арендных платежей.

Такой порядок учета базируется на фиксированных первоначальных параметрах, то есть строится на предположении, что к моменту начала аренды чистая стоимость инвестиции в аренду сформирована и не предполагает в последующем добавления каких-либо затрат.

Инвестиция в аренду подлежит признанию только в момент начала аренды. До этого момента у арендодателя нет актива, в стоимость которого могли бы включаться затраты. После этого момента актив уже существует, но затраты уже не вписываются в модель окончательно сформированной стоимости, поскольку изменение стоимости актива влечет изменение параметров дисконтирования.

На практике встречаются договоры, условиями которых предусмотрены затраты арендодателя в предметы финансовой аренды после начала аренды. Кроме того, такие затраты могут проводиться на основании последующей договоренности с арендатором. Ни в ФСБУ 25, ни в IFRS 16 нет норм, определяющих порядок учета таких затрат.

Рекомендация формализует порядок отражения инвестиций арендодателя после начала финансовой аренды, обеспечивая согласованность с моделью дисконтированных денежных потоков, лежащей в основе учета инвестиции в аренду.

Рекомендация предусматривает:

порядок учета затрат, изначально предусмотренных договором: оценочная сумма будущего оттока экономических выгод учитывается в валовой стоимости инвестиции в аренду со знаком «минус» и участвует (с учетом планируемых сроков) в расчете ставки дисконтирования;

ежегодное уточнение оценочной суммы затрат и сроков их осуществления как изменения оценочных значений с корректировкой стоимостных параметров, зависящих от оценки затрат;

порядок отражения фактических затрат: их фактическая сумма увеличивает валовую и чистую стоимость инвестиции в аренду, а разница с последним оценочным значением учитывается как изменение оценочных значений;

порядок учета затрат на основании допсоглашения с арендатором при наличии компенсации: последствия учитываются применительно к первоначальному признанию объектов учета неоперационной (финансовой) аренды как новый договор, включая правила формирования валовой и чистой стоимости и расчет процентной ставки;

практическое упрощение для затрат, подлежащих компенсации арендатором, если компенсация ожидается вскоре после затрат либо проходит в размере фактической суммы без маржи арендодателя (признание дебиторской задолженности);

порядок учета затрат без компенсации со стороны арендатора для устранения недостатков предмета аренды, наличие которых не ожидалось в начале аренды (признание расходом периода).

Научим работать по новым ФСБУ и без ошибок применять действующие стандарты на курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2026». Внутри подробный разбор применения ФСБУ 4/2023, который необходим для сдачи годовой отчетности 2025.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.