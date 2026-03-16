Назвали регионы с самым высоким спросом на наличные

Больше всего наличных снимают в Чечне – 22 тысячи рублей в месяц.

Самый высокий спрос на наличные зафиксировали на Северном Кавказе: в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Для анализа чистого спроса на наличные считали разницу между поступлениями и выдачей денег через банки.

Так, по итогам четвертого квартала 2025 года жители Чечни чаще остальных снимали наличные – в среднем около 22 000 рублей в месяц.

Жители Ингушетии использовали около 14,5 тыс. рублей, а жители Дагестана – 12,2 тысячи рублей.

Также в топ-5 вошли Карачаево-Черкесия и Северная Осетия с 8,9 и 8,7 тыс. рублей соответственно.

В трех регионах жители больше вносят денег на свои счета, чем снимают. Так, в Магаданской области на карте сохранялось в среднем 5 тыс. рублей, в Ленинградской области – 1,6 тыс., а в Адыгее — около 500 рублей.