🙋 Женщины чаще ищут подработку в «неженских» профессиях

Зимой 2025-2026 годов женщины чаще искали работу в рабочих и технических сферах.

Женщины в России интересовались подработкой в непривычных сферах в 2025-2026 году на 33% чаще, чем зимой 2024-2025 годов.

Такие данные публикует Авито Подработка.

В частности, вырос интерес к ряду рабочих и технических направлений, которые привычно считались «мужскими»:

монтажники – рост на 144% за год;

отделочники — 49%;

кладовщики — 47%.

«Исполнители чаще обращают внимание на направления, где подработка может приносить более высокий доход даже при неполной занятости — сюда относятся, например, позиции отделочников, сварщиков, монтажников и других рабочих профессий», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Больше всего искали подработку женщины из ряда регионов:

Ивановская область – на 49%;

Вологодская, Костромская, Калужская области — на 48%;

Карелия – на 46%.

Напомним, в 2026 году начнется пересмотр перечня профессий и производств, на которых ограничивается применение женского труда.