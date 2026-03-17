🙋 Женщины чаще ищут подработку в «неженских» профессиях
Женщины в России интересовались подработкой в непривычных сферах в 2025-2026 году на 33% чаще, чем зимой 2024-2025 годов.
Такие данные публикует Авито Подработка.
В частности, вырос интерес к ряду рабочих и технических направлений, которые привычно считались «мужскими»:
монтажники – рост на 144% за год;
отделочники — 49%;
кладовщики — 47%.
«Исполнители чаще обращают внимание на направления, где подработка может приносить более высокий доход даже при неполной занятости — сюда относятся, например, позиции отделочников, сварщиков, монтажников и других рабочих профессий», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.
Больше всего искали подработку женщины из ряда регионов:
Ивановская область – на 49%;
Вологодская, Костромская, Калужская области — на 48%;
Карелия – на 46%.
Напомним, в 2026 году начнется пересмотр перечня профессий и производств, на которых ограничивается применение женского труда.
