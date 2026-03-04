🙋 Список запрещенных для женщин профессий сократят в 2027 году

Из перечня хотят убрать профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием.

Пересмотр списка профессий, недоступных для женщин, начнут в 2026 году. Но изменения заработают не ранее 2027 года.

Минтруд планирует расширить доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска, рассказала эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

«Пересмотр "неженских" профессий планируется в течение года, а изменения могут начаться уже в 2027 году», — сказала она.

Минтруд планирует убрать из списка профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. Например, машинист экскаваторов и погрузочных машин, рабочие на шахтах и в горнодобывающей промышленности.

Меры направлены на обеспечение равных возможностей на рынке труда и повышение конкурентоспособности экономики за счет привлечения квалифицированных кадров вне зависимости от пола, уточнила Ушкац.

Также проведут аудит условий труда на соответствующих рабочих местах, в том числе в части рисков для работников. А Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны будут провести по этим профессиям «эпидемиологические научные исследования, в том числе с изучением влияния вредных производственных факторов с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма».