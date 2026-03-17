❗ ФНС хочет больше свободы для проведения контрольных закупок
ФНС обобщила правоприменительную практику по контролю за соблюдением законов о ККТ и выдвинула предложения по совершенствованию мер надзора и контроля.
Об этом говорится в докладе ведомства, утвержденном приказом ФНС от 06.03.2026 № ЕД-1-20/145@.
Сейчас у налоговиков нет механизма проведения контрольной закупки в дистанционной торговле по аналогии с контрольными закупками в офлайн-торговле – когда она инициируется по результатам выездного обследования с установленным признаком нарушения незамедлительно без согласования с прокуратурой.
Поэтому налоговая просит дать полномочия инициировать незамедлительную дистанционную контрольную закупку без вынесения решения о ее проведении и согласования с органами прокуратуры по итогам наблюдения за соблюдением обязательных требований по работе с ККТ.
Сведения о такой контрольной закупке будут затем вноситься в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) по аналогии с контрольной закупкой, проведенной в рамках выездного обследования.
Также ФНС предлагает:
внести поправки в Закон о госконтроле для проведения документарных проверок по решению налоговой, если есть данные о причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям без согласования с прокуратурой и с последующим внесением сведений в ЕРКНМ;
дать налоговикам право возбуждать дела об административных правонарушениях без проведения КНМ во взаимодействии с контролируемым лицом, если есть сведения о нарушениях, которые получили при наблюдении за соблюдением обязательных требований.
