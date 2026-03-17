Wildberries выделит 1 млрд рублей на поддержку производителей обуви

Для участия в проекте Минпромторг выбрал 12 российских производителей обуви с опытом торговли на площадке.

RWB совместно с Минпромторгом запустили пилотный проект поддержки отечественных производителей.

Проект рассчитан на один год, направлен на стимулирование развития бизнеса в сфере легпрома и развитие продаж на маркетплейсе.

«Для участия в проекте Минпромторг отобрал 12 крупных отечественных производителей обуви с опытом торговли на маркетплейсе. Ключевая цель пилота — определить меры поддержки, которые не просто стимулируют продажи, но создают реальные эффекты для отечественного производства обуви. Основной фокус сосредоточен на поиске эффективных механизмов сохранения и развития производства в России», — сообщает пресс-служба Wildberries & Russ.

По итогам проекта подготовят план полноценной программы поддержки, чтобы охватить значительно большее количество производителей на площадке.

Стратегия развития будет строиться «снизу вверх» — начиная с малого и среднего бизнеса и постепенно расширяясь на крупные компании.

Общий объем мер поддержки за время пилота достигнет 1 млрд рублей.