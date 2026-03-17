😫 Аллергикам могут разрешить брать оплачиваемый отпуск в период цветения
Люди с сезонной аллергией должны иметь возможность уходить в оплачиваемый отпуск или переходить на удаленку в сезон активного цветения растений.
Так считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Убежден, что в период активного цветения потенциально аллергенных растений работники должны иметь право выходить во внеочередной оплачиваемый отпуск независимо от утвержденного графика отпусков на год. Чтобы провести это время, например, в другом регионе с иным климатом для облегчения течения аллергии», — заявил парламентарий.
Если это невозможно, работодателям следует переводить сотрудников с выраженными симптомами на дистанционку при наличии медицинского заключения и возможности работать удаленно, добавил он.
Сезон аллергии в Центральной России может начинаться уже в конце марта, пояснил депутат.
«В этот месяц высокий аллергенный потенциал имеет пыльца ольхи и орешника, а в апреле к ним присоединится береза. Симптомы аллергии — заложенность носа, покраснение глаз, слезы, зуд и жжение — могут продолжаться неделями. И это не может не сказываться на качестве жизни», — рассказал Леонов.
По его мнению, такие меры помогут людям легче переносить сезон цветения и проживать его без ущерба для трудовой и личной жизни.
Вообще адекватные алергики, при наличии возможности, и так берут отпуск очередной, по графику, в период цветения и уезжают в другой регион. А если возможности нет, то тут и внеочередной отпуск не поможет. Плохо - бери больничный. Это можно в любое время.
Как удаленка может помочь при аллергии? Человек сидит дома с задраенными окнами и всё лето никуда не выходит?
а больничный за счет сфр никак?