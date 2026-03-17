😫 Аллергикам могут разрешить брать оплачиваемый отпуск в период цветения

Глава комитета Госдумы по охране здоровья предлагает переводить работников с выраженными симптомами на удаленку.

Люди с сезонной аллергией должны иметь возможность уходить в оплачиваемый отпуск или переходить на удаленку в сезон активного цветения растений.

Так считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Убежден, что в период активного цветения потенциально аллергенных растений работники должны иметь право выходить во внеочередной оплачиваемый отпуск независимо от утвержденного графика отпусков на год. Чтобы провести это время, например, в другом регионе с иным климатом для облегчения течения аллергии», — заявил парламентарий.

Если это невозможно, работодателям следует переводить сотрудников с выраженными симптомами на дистанционку при наличии медицинского заключения и возможности работать удаленно, добавил он.

Сезон аллергии в Центральной России может начинаться уже в конце марта, пояснил депутат.

«В этот месяц высокий аллергенный потенциал имеет пыльца ольхи и орешника, а в апреле к ним присоединится береза. Симптомы аллергии — заложенность носа, покраснение глаз, слезы, зуд и жжение — могут продолжаться неделями. И это не может не сказываться на качестве жизни», — рассказал Леонов.

По его мнению, такие меры помогут людям легче переносить сезон цветения и проживать его без ущерба для трудовой и личной жизни.