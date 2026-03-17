Депутат Тарбаев: налога на выезд за границу не будет
В Госдуме не разрабатывают и не обсуждают введение сборов с россиян при выезде за границу.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
По его словам, СМИ неправильно трактовали его комментарий.
«Ни о каких законодательных инициативах в части введения сборов за выезд за рубеж или тем более введения специального налога — речи нет. Однозначно нет», — заявил депутат.
По его словам, в экспертном сообществе обсуждают реформирование системы финансовых гарантий для выезжающих за рубеж.
Эта дискуссия возникла в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, когда пришлось вывозить большое количество туристов. Но это только обсуждение, заверил Тарбаев.
Ввести сбор с выезжающих за границу туристов предлагал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Значит точно будет!
я чумею! ужо глава комитета дуры!
сыграл два раза в КВНу..... вместо института патриса лумумбы... и стал умным!