Депутат Тарбаев: налога на выезд за границу не будет

В Госдуме не разрабатывают и не обсуждают введение сборов с россиян при выезде за границу.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

По его словам, СМИ неправильно трактовали его комментарий.

«Ни о каких законодательных инициативах в части введения сборов за выезд за рубеж или тем более введения специального налога — речи нет. Однозначно нет», — заявил депутат.

По его словам, в экспертном сообществе обсуждают реформирование системы финансовых гарантий для выезжающих за рубеж.

Эта дискуссия возникла в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, когда пришлось вывозить большое количество туристов. Но это только обсуждение, заверил Тарбаев.

Ввести сбор с выезжающих за границу туристов предлагал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.