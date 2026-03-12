В России предложили ввести сбор с выезжающих за границу туристов

В России предложили ввести новый сбор для всех, кто едет за рубеж. Деньги хотят направлять в единый гарантийный фонд, из которого будут возвращать домой застрявших туристов и компенсировать им расходы.

В России предложили ввести фактически новый обязательный платеж для выезжающих за границу. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что нужен единый гарантийный фонд, который будет пополняться «по копеечке» с каждого туриста — независимо от того, купил он пакетный тур или поехал самостоятельно.

Эти деньги предлагают использовать в экстренных ситуациях: чтобы возвращать россиян домой, если они застряли за рубежом, или компенсировать расходы, когда авиакомпании и другие поставщики услуг не выполняют свои обязательства. В РСТ считают, что нынешняя система защиты охватывает в основном клиентов туроператоров и плохо работает для самостоятельных туристов.

По словам Уманского, инициатива уже обсуждалась на стратегической сессии правительства по туризму и ранее направлялась властям. Сейчас это не закон и не готовое решение, а предложение отрасли. Но сам подход простой: выезжаешь за границу — плати в общий фонд.

Поводом для новой дискуссии стали недавние проблемы с возвратом россиян через ближневосточные направления. На этом фоне туриндустрия предлагает распространить финансовую «подушку безопасности» не только на пакетных, но и на самостоятельных туристов.