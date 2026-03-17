😷 Если заразил коллега, можно отсудить у него компенсацию

Чтобы получить компенсацию от коллеги, который на рабочем месте заразил другого сотрудника, можно подать гражданский иск в суд и приготовить доказательства.

«Пострадавшие от его [больного сотрудника] действий или бездействия коллеги имеют право подать в суд гражданский иск для компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также утраченного заработка за период болезни и морального вреда», — сказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Также она добавила, что для получения выплат нужно доказать понесенные расходы. Причем и расходы, и размер зарплаты, и особенности морального вреда, нужно доказать самим пострадавшим.