😷 Если заразил коллега, можно отсудить у него компенсацию
Сотрудники могут в суде добиться компенсации от коллеги, который заразил их на рабочем месте.
«Пострадавшие от его [больного сотрудника] действий или бездействия коллеги имеют право подать в суд гражданский иск для компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также утраченного заработка за период болезни и морального вреда», — сказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
Также она добавила, что для получения выплат нужно доказать понесенные расходы. Причем и расходы, и размер зарплаты, и особенности морального вреда, нужно доказать самим пострадавшим.
