❌ Платежные агенты больше не могут проводить идентификацию клиентов

Банкам дали 180 дней, чтобы они могли привести договоры с платежными агентами в соответствие с новыми требованиями.

С 3 марта 2026 года вступили в силу изменения, по которым кредитные организации потеряли право поручать идентификацию или упрощенную идентификацию клиентов-физических лиц банковским платежным агентам (БПА).

«С этой даты по действующим договорам с кредитными организациями БПА не могут осуществлять идентификацию», — сказано на сайте Центробанка.

У компаний будет 180 дней, чтобы привести договоры, заключенные с платежными агентами, в соответствие с требованиями законодательства. В этот период уже запрещено осуществлять идентификацию.

