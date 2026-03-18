😲 Половина самозанятых не выдает чеки больше 15 месяцев. Аксаков: для таких следует вводить ограничения + опрос

Государству становится важно, чтобы самозанятые не просто были зарегистрированы, а вели реальную деятельность и платили НПД.

54% самозанятых не проводили чеки больше 15 месяцев. Среди активных исполнителей выдают чеки и получают выплаты раз в неделю 57% россиян.

Раз в месяц оплату принимает 36% самозанятых, раз в три месяца — 6%, а каждые полгода — меньше 1%. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследование платформы «Консоль».

«Государство постепенно переходит от количественных показателей к качественным. Важно не просто зарегистрироваться как самозанятый, а подтверждать реальную деятельность: корректно отражать доходы, формировать чеки и поддерживать актуальность данных», — сказал юрист платформы «Консоль» Александр Поштак.

По данным ФНС, до 30% самозанятых в 2022 году показали нулевой доход, в последующие годы показатель остался примерно на том же уровне. Часть таких самозанятых сохраняет формальный статус, но фактически не ведет деятельность и не платит налоги.

«Большая часть самозанятых – до 30% – они вообще числятся как самозанятые, но при этом никаких финансовых расчетов не осуществляют. Можно было бы эту часть лишать статуса самозанятых, в любом случае следовало бы вводить определенные ограничения на осуществление такой деятельности для тех, кто себя не проявляет, — я бы поддержал такой законопроект, предложенный сенаторами», — сказал «Клерку» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Что делать со «спящими»/неактивными/нулевыми самозанятыми? Анонимный опрос Ничего не делать Прекращать статус плательщика НПД На месте таких самозанятых может отказаться любой Проголосовали 3 человека

