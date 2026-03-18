💢 ФНС расширила список расходов на УСН: что попало в открытый перечень с 2026 года

Теперь компании и ИП могут учесть в расходах вложения в реконструкцию и модернизацию нематериальных активов, покупку программ, консультационные расходы, траты на обучение и другие.

Бизнес на УСН может снизить налоговую нагрузку за счет открытого перечня расходов. Компании и ИП с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» с 2026 года должны учитывать затраты по-новому.

В списке расходов появились траты на реконструкцию и модернизацию нематериальных активов, приобретение программных продуктов, маркетинговые, консультационные расходы, затраты на обучение и повышение квалификации и другие.

«Уменьшить налогооблагаемый доход можно при наличии прямой связи таких расходов с получением дохода», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы учесть расходы, они должны быть документально подтверждены и оплачены. Если товар купили для перепродажи, то учесть расход на его покупку можно только после реализации.

В список по-прежнему не входят расходы, которые не имеют отношения к предпринимательской деятельности. Например, подарки, взносы в общественные организации, безвозмездно переданные товары.

Бухгалтер может сэкономить время при работе с первичкой. Приходите на бесплатный вебинар «Практическое применение автоматизации при работе с первичкой. Как ускорить сверку с контрагентами в 10 раз и забыть про Excel?». Он состоится 30 марта в 11:00 мск!

Персональный сертификат о посещении вебинара будет доступен всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Аудит 1С Fresh. Демонстрация настройки сервиса прямо в 1С. Робот, который сам заберет документы из любого источника. Финансовая выгода в цифрах. Как получать полную и актуальную информацию по задолженностям без ручного ввода. Как видеть все расхождения и подтвержденные суммы в одном окне. Какие задачи и боли при работе с актами сверки можно закрыть автоматизацией.

Спикеры: Андрей Дроздов — практикующий эксперт по работе с первичкой и автоматизации бухгалтерских процессов, Анастасия Андреенко — ведущий специалист автоматизации процессов в бухгалтерии.

Ждем вас на вебинаре 30 марта в 11:00 мск!