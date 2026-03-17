«Моё дело» закрывает партнерскую программу для вебмастеров с 20 марта 2026 года

Сервис «Моё дело» уведомил партнеров о прекращении работы партнерской программы для вебмастеров. Из письма следует, что программа перестанет работать с 20 марта 2026 года, а партнерам дали 10 рабочих дней на снятие рекламных материалов с фирменной айдентикой компании.

Судя по тексту уведомления, программа прекращает работу с 20 марта 2026 года. Партнерам, у которых на счету остались невыведенные средства, предложили подать заявку на вывод в течение 30 дней.

Кроме того, в письме указано, что в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления необходимо снять все рекламные материалы, содержащие айдентику и элементы фирменного стиля компании. Речь идет о сайтах, баннерах, объявлениях и других размещениях.

Пока «Моё дело» не пояснило публично, связано ли закрытие партнерской программы с пересмотром маркетинговой стратегии, изменением условий привлечения клиентов или отказом от этого канала продвижения.

Для рынка бухгалтерских сервисов это заметный сигнал: «Моё дело» — один из известных игроков, и любые изменения в его партнерской модели могут быть важны для вебмастеров, арбитражников и площадок, работавших с бухгалтерской тематикой.