❕ Сокращен перечень продуктов для обложения по ставке НДС 10%

С 1 июля 2026 года будет действовать уточненный перечень продовольственных товаров, которые облагаются НДС 10%.

Изменения внесены в постановление кабмина от 31 декабря 2004 г. № 908.

Речь идет о перечнях товаров, которые применяют при реализации продукции на территории РФ и при ее ввозе в страну.

Так, из перечней кодов по ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС исключили: молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира ;

топленые сливочно-растительные смеси;

спреды.

Из перечня по ОКПД2 убрали позиции с кодами 10.51.30.500 (спреды и смеси сливочно-растительные, 10.51.40.210 (сыры с заменителем молочного жира).

Постановление Правительства от 10.03.2026 № 252 принято для приведения в соответствие с законодательством.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.