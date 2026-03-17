❕ Сокращен перечень продуктов для обложения по ставке НДС 10%
Правительство изменило перечни кодов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10 процентов.
Изменения внесены в постановление кабмина от 31 декабря 2004 г. № 908.
Речь идет о перечнях товаров, которые применяют при реализации продукции на территории РФ и при ее ввозе в страну.
Так, из перечней кодов по ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС исключили:
молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира;
топленые сливочно-растительные смеси;
спреды.
Из перечня по ОКПД2 убрали позиции с кодами 10.51.30.500 (спреды и смеси сливочно-растительные, 10.51.40.210 (сыры с заменителем молочного жира).
Постановление Правительства от 10.03.2026 № 252 принято для приведения в соответствие с законодательством.
Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.
