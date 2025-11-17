🍶 Отменили НДС 10% на спреды и заменители молочного жира

Из поправок ко второму чтению законопроекта № 1026190-8 следует, что отменяется льготная ставка НДС 10% на такие продукты:

молокосодержащие продукту с заменителем молочного жира;

спреды;

сливочно-растительные топленые смеси.

Эти продукты будут облагаться НДС по общей ставке – 22%.

Перечень продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%, утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908. Соответственно, после принятия поправок в НК РФ в этот перечень также будут внесены изменения.

