Премиум моб 2
🔴 Вебинар: Как освоить бухгалтерию с нуля: встреча для новичков в профессии →
Пенсии

Учителям и врачам могут повысить пенсионные коэффициенты

Предлагается установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 к суммарному ИПК.

Депутат Сергей Миронов предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для учителей и медработников.

Для этого подготовлены поправки в закон о страховых пенсиях.

Миронов сказал, что индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 предлагается установить для таких людей к суммарному ИПК, сформированному за весь период трудовой деятельности.

Эта мера должна компенсировать объективно сложившийся дисбаланс между высокой нагрузкой, социальной значимостью труда врачей и учителей и уровнем их пенсионных прав.

«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие», – пояснил депутат.

Принятие изменений должно повысить престиж профессий, снизить риски бедности для пенсионеров, сформировать стимулы для длительной легальной занятости в системе образования и здравоохранении.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим