🚙 Больше 60% россиян не могут позволить себе машину в кредит

В 2026 году банки одобрят автокредит на покупку машины, если заемщик зарабатывает в два раза больше ежемесячного платежа.

Не смогут получить кредит на покупку автомобиля более 60% заявителей. Заработок заемщика должен быть в два раза больше ежемесячного платежа — тогда банки одобрят заявку. Но таких людей только 40%.

В феврале 2026 года банки решили ответить отказом на 80% заявок по автокредитам. Они обязаны соблюдать лимиты Центробанка на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Средний размер платежа по автокредитам составляет 37 тыс. рублей. Средняя зарплата — 98,2 тыс., при этом больше 100 тыс. получает только 17% населения, каждый пятый — от 60 до 100 тыс., а 62% — меньше 60 тыс. Об этом пишут «Известия».

Чтобы кредит одобрили, нужно зарабатывать не менее 74 тыс. рублей в месяц, поэтому 62% не сможет получить финансирование с ежемесячным платежом около 37 тыс.

До введения ограничений и ужесточения риск-политик рынок кредитования рос за счет клиентов с высокой долговой нагрузкой, которые тратили больше 50% дохода на погашение займов. В конце 2025 года доля таких выдач снизилась до 13%.

Кроме того, на недоступность автокредитов повлиял и рост цен на сами автомобили. Средняя цена новой легковой машины в 2025 году составила 3,17 млн рублей: за три года подорожание на 60-80%. Сильное влияние на это оказало увеличение утильсбора.