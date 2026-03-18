Wildberries и T2 запустят совместный антифрод-механизм

Объединение усилий двух компаний должно помочь моментально и заранее обнаруживать новые угрозы от мошенников.

RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) и оператор связи T2 запустили сотрудничество в сфере противодействия мошенничеству.

Они хотят выстроить единую систему расследований, внедрить новые подходы к анализу подозрительных действий и постоянно мониторить мошеннические сценарии.

T2 разработал динамически обновляемый профиль мошеннической активности. Учитывается множество данных: история подозрительных звонков, аномалии в клиентском профиле потребления услуг связи и другие нехарактерные паттерны. Этот подход позволяет предсказывать факты мошенничества, повышает точность детекции и снижает число ложных срабатываний.

Антифрод-система RWB работает на основе двух ключевых уровней защиты.

Первый уровень — онлайн-мониторинг операций по выявлению потенциальных угроз для клиентов. Система автоматически обнаруживает и блокирует подозрительные действия.

Второй уровень — углубленный анализ уже совершенных заказов. При выявлении аномалий операции отменяются автоматически.

Совместные технологии и опыт аналитических команд помогут выстроить отдельный контур защиты на пути от попытки социальной инженерии до оформления заказа. Так меньше мошеннических сценариев доходит до реализации, а потенциальный ущерб предотвращается еще на ранней стадии, добавил директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству RWB Сергей Камшилин.

