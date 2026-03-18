🔒 Банки стали блокировать кредитки за частые денежные переводы

Если кредитную карту заблокируют, клиента обяжут лично приходить в отделение банка и наличными гасить долг по ней.

Клиенты начали активно жаловаться на блокировку кредитных карт из-за подозрения в мошеннических операциях. Их счета замораживают в рамках 115-ФЗ.

Чтобы избежать проблем с блокировкой, многие начали принимать переводы не на дебетовые карты, а на кредитные. Так банк рассматривает поступление средств как погашение кредита и имеет к нему меньше вопросов. Однако нескольким клиентам банки уже заморозили кредитки за переводы. Теперь они обязаны лично приходить в отделение и гасить долг наличными, пишут «Известия».

«Формально это выглядит как возврат займа, а не как чистый доход клиента. Однако система финансового мониторинга банка анализирует не только тип карты, но и количество контрагентов, частоту переводов, совпадение сумм, скорость последующего списания средств, общий характер операций», — сказал специалист по банковским спорам, управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев.

Если на карту будут приходить переводы от разных людей, а потом владелец захочет потратить или вывести эти деньги, система банка увидит аномальную активность, а не погашение долга.

Такие действия могут посчитать обналичиванием или скрытой предпринимательской деятельностью. Чтобы обезопасить себя, юристы рекомендуют указывать назначение платежа, вести учет как ИП или самозанятый и уведомлять банк заранее о крупных переводах из-за границы.