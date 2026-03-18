🔄 Сбер запустил сервис возврата ошибочных переводов по СБП

Если получили ошибочный перевод от незнакомца, его можно быстро отправить обратно, не обращаясь в поддержку банка для поиска номера отправителя. Это защитит от мошенников и снизит риски стать дроппером.

Клиенты Сбербанка смогут моментально вернуть ошибочно отправленные средства по Системе быстрых платежей (СБП). Функционал доступен в мобильном приложении банка.

Если клиент получит незнакомый перевод, его будет можно вернуть отправителю в пару кликов, не вступая в контакт с потенциальными мошенниками, а также не обращаясь в службу поддержки банка для поиска контактов отправителя.

«Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками. Наша задача — сделать так, чтобы пользователь прямо в приложении мог безопасно исправить чужую ошибку или отразить попытку обмана в пару кликов», — сказал зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Пользователи смогут отказаться от ошибочного перевода в течение 10 дней с момента зачисления суммы на счет. Услугу предоставят бесплатно, а возвраты не будут учитываться в лимите на переводы.