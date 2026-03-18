❗ Минфин уточнил правила перехода с АУСН на УСН, которых нет в законе

Если на АУСН перешли в течение года, то перейти на упрощенку можно будет с начала года после 12 месяцев от начала применения АвтоУСН.

В письме от 26.02.2026 № 03-11-09/15087 Минфин разъяснил порядок перехода на УСН после 12 календарных месяцев применения АУСН.

Чтобы перейти на упрощенку со следующего года нужно подать уведомление не позднее 31 декабря предыдущего года (ст. 346.13 НК).

В части 5 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ указано, что до окончания календарного года нельзя перейти с АУСН на иной режим налогообложения.

В части 1.1 ст. 4 закона 17-ФЗ установлено, что налогоплательщики, перешедшие на АУСН в середине года, не вправе перейти на иной режим налогообложения в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения АвтоУСН.

Но порядок перехода с АУСН на УСН после 12 календарных месяцев ст. 4 закона 17-ФЗ не устанавливает. Поэтому нужно руководствоваться положениями п. 1 ст. 346.13 НК и ч. 5 ст. 4 закона 17-ФЗ.

То есть, чтобы перейти с АУСН на УСН должно пройти 12 месяцев после начала применения АвтоУСН, а затем нужно подать уведомление о переходе на УСН со следующего календарного года.

Это письмо Минфина налоговая служба доводит до своих региональных органов письмом от 11.03.2026 № ЕА-36-3/1812@.

