Налоговики усилили контроль за доходами на зарубежных счетах россиян

Современные информационные технологии и нейросети помогают ФНС отслеживать все виды доходов, которые россияне получают на зарубежные счета. Если заработок будет не задекларирован, то доначислят налог и выпишут штраф.

ФНС стала внимательно проверять доходы россиян на зарубежных счетах. Информацию налоговая получает по автоматическому обмену между странами.

Такой автообмен существует с 2018 года, но активно применять его стали только сейчас. Раньше контроль был выборочным, тогда как теперь налоговики анализируют все виды доходов, получаемых на зарубежные счета. Инспекторов интересуют даже небольшие суммы зачислений. Об этом пишет Forbes со ссылкой на юристов.

ФНС сопоставляет данные автоматического обмена с налоговой и валютной отчетностью налогоплательщика. В этом помогают технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Системы могут автоматически анализировать доходы, которые человек получает со вкладов в иностранных банках, по купонам и дивидендам, от продажи финансовых активов.

«Если обнаруживаются расхождения, налогоплательщику направляется требование дать пояснения и подать корректировочную декларацию с доплатой налога», — сказал вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Например, в октябре 2025 года РФ начала обмениваться финансовой информацией с Таиландом, а уже в феврале 2026 ФНС направила человеку уведомление, что он в 2024 году получил доход за границей, который не задекларировал. Сумма была не больше 500 тыс. рублей.

Проблемы с автообменом между странами могут появиться и у честных налогоплательщиков. Например, иностранная компания могла передать некорректную информацию о доходе или перепутать год выплаты.

В этом случае ФНС попросит подать уточненную декларацию или может начислить штраф, если человек сам подал в инспекцию неправильные сведения.

Могут не платить налоги в России те, кто не является налоговым резидентом. В 2025-2026 годах этот статус стало сложнее доказать: могут потребовать не только копию загранпаспорта, но и документы о проживании за рубежом и авиабилеты.