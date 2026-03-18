Роструд уточнил порядок расчета стажа для дополнительного отпуска за работу на Крайнем Севере

В стаж работы для дополнительного отпуска учитывают дни нахождения в пути на вахту, если работник едет из других районов.

На сайт Онланинспекции обратились за разъяснением – как правильно рассчитывать дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера (РКС) у работающего вахтовым методом, но проживающего не в северных районах.

В стаж засчитываются фактически отработанные дни в РКС и дни нахождения в пути? Или 24 дня северного отпуска положены, если работник вырабатывает свою годовую норму времени, спрашивает пользователь.

Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в РКС из других районов, положен дополнительный оплачиваемый отпуск от 24 календарных дней, напомнил Роструд.

«Однако в стаж работы, дающий право на указанный отпуск для лиц, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом и приезжающих на вахту из других районов (не северных), будут включаться: календарные дни вахты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

и фактические дни нахождения в пути, предусмотренные графиками работы на вахте», — уточнило ведомство.

Гарантии работникам РКС перечислены в ст. 302 ТК. Выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ч. 5 ст. 302 ТК).

Смотрите в нашем мини-курсе — как получить справку о стаже у работодателя.