Голикова: в 2025 году МРОТ вырос на 20,7%, а дефицит кадров сократился почти на 102%

Дефицит кадров в 2025 году сократился за счет занятости в 101,7%, работу на ярмарках вакансий нашли 74,8 тысяч человек.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что по федеральному проекту «Управление рынком труда» достигнуты все запланированные показатели. В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличили на 20,7%, что выше прожиточного минимума.

За счет увеличения занятости на 101,7% — сократился дефицит кадров. Плановые значения были 100,9%. Также выросла доля россиян, которые принимали участие в содействии занятости: показатель превысил план на 13% и составил 112,9%.

«Во всех субъектах актуализированы и реализуются региональные планы по снижению уровня нелегальной занятости», — сказано на сайте правительства.

В 2025 году модернизировали 483 центра занятости в 17 регионах, более 6 тыс. сотрудников прошли обучение по новым стандартам. Также 119,4 тыс. человек прошли получили дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям, из них 97 тыс. уже работает.

С помощью ярмарок вакансий работу нашли 74,8 тыс. человек, в них приняли участие около 450 тыс., а 23 тыс. работодателей предложили свыше 500 тыс. вакансий.