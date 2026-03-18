Елены, Олеги и Андреи чаще других имен выбирают работу в сфере бухучета

На имена действующих предпринимателей оказала мода 1980-х, поскольку большинство ИП родились в этот период.

Точка Банк на основе данных ЕГРИП провел исследование имен индивидуальных предпринимателей и выяснил, что чаще других ИП открывают Александры и Елены, но среди Артуров и Карин больше всего предпринимателей. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Большинство действующих предпринимателей родились в 1980-е, поэтому их имена подвержены моде того периода. Среди женщин чаще всего встречаются Карины, Алины и Дианы, а среди мужчин — Артуры, Эдуарды и Тимуры.

Женщины для открытия бизнеса выбирают сферы розничной и онлайн-торговли, тогда как мужчины чаще зарабатывают на бизнесе в грузоперевозках.

Есть и другие закономерности, например, Елены чаще выбирают сферу бухгалтерского учета, а Натальи — рыболовство. Марии, Дарьи и Елизаветы чаще других открывают бизнес в сфере кино и телевидения. Татьяны предпочитают производить резиновые изделия, а Анны — делать игрушки.

Никиты, Артемы, Даниилы и Егоры часто открывают студии звукозаписи. Денисы и Романы занимаются изделиями из кожи и меха, а Олеги и Андреи развиваются в бухучете. Доля Иванов больше в сфере образования, а Сергеев — в рыболовстве.

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

